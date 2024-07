Pielgrzymka wchodzi do Szczecina na zakończenie Jarmarku

Szczecińska Bazylika Archikatedralna. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najdłuższa w Polsce pielgrzymka piesza na Jasną Górę wchodzi w niedzielę do Szczecina. Około 19 pielgrzymi będą na os. Słonecznym, by w poniedziałek wyruszyć dalej do Częstochowy. W tym roku dojście uczestników do Szczecina łączy się z kończącym się właśnie Jarmarkiem Jakubowym.

Pielgrzymi wyszli w czwartek z Pustkowa, a potem z kolejnych miejsc - tłumaczy proboszcz parafii katedralnej św. Jakuba w Szczecinie ks. Dariusz Knapik. - Wstępem do zasadniczej pielgrzymki jest tzw. pielgrzymka promienista. Z różnych zakątków naszej archidiecezji wyruszają grupki pielgrzymów. Już wieczorem mogą tu przybyć i będą mogli korzystać z Jakubowego odpustu.



A czym jest odpust? - Wiąże się z pewnymi duchowymi dobrami. Darowanie kar doczesnych, które co do winy zostały nam przebaczone już w sakramencie pokuty i pojednania - wyjaśnia ks. Knapik i dodaje, że wśród warunków otrzymania odpustu są mi.in. uczestniczenie w wydarzeniach związanych z jubileuszem misji chrystianizacyjnej św. Ottona, odwołanie się w modlitwie do tej misji, bycie w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjęcie komunii świętej, a także intencja w sercu, by nie grzeszyć.



W tym roku w związku z jubileuszem 900-lecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu na Pomorzu Zachodnim, we wszystkich kościołach archidiecezji można uzyskać odpust.