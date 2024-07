Przygotowania do The Tall Ships Races idą pełną parą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na Łasztowni pojawiły się pierwsze namioty, a na Wałach Chrobrego ruszyła budowa sceny głównej - w Szczecinie trwają przygotowania do The Tall Ships Races.

Z każdym dniem infrastruktury i atrakcji związanych z finałem regat będzie więcej. W czwartek chcemy być w pełni gotowi - zaznacza Celina Wołosz, rzecznik prasowy finału regat The Tall Ships Races w Szczecinie.





- Lada moment rozpoczniemy budowę mostu pontonowego, właściwie dwóch, aby w czwartek na godzinie 15:00 oddać je do użytku. Wtedy większość wystawców będzie mogło prowadzić swoją sprzedaż - mówi Wołosz.







Zloty żaglowców przyciągają tłumy mieszkańców i turystów. Czy warto i dlaczego? - ze szczecinianami rozmawiał nasz reporter.





- To impreza potrzebna, piękna, z tego słynie Szczecin. - Szczecin to morskie miasto. - Rozwija to w jakimś stopniu turystykę tego miasta. - Dużo się dzieje, są różne żaglowce, można je zwiedzić. Światła, wszystko i te statki są tak piękne. - Nie, nie warto, cały czas to samo. - Warto oczywiście, bo to nie jest zawsze to samo. Zawsze jest coś innego. - Po prostu przyjeżdżajcie - mówi rzecznik prasowy finału regat The Tall Ships Races w Szczecinie.





W czwartek przypłyną pierwsze jednostki. Najwięcej żaglowców pojawi się w piątek między 8-12.