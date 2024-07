Szczecińska Fabryka Usterek. W Fabryce Wody usterka goni usterkę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niedziałające sauny, kurtyny wodne, braki w dostawach prądu, kapiąca na głowy woda przy szafkach w przebieralni - to tylko niektóre usterki w wybudowanej za blisko 400 mln zł Fabryki Wody.

Kiedy reporterka Radia Szczecin pojechała tam z mikrofonem, okazało się, że akurat awaria windy wewnętrznej utrudniła korzystanie z basenowych atrakcji panu na wózku inwalidzkim.



- Z niczego nie skorzystałem. Na górze nie ma przebieralni. Szukaliśmy wózka. Przejścia tam też nie ma - mówi osoba niepełnosprawna.



Obiekt jest wielki i wielofunkcyjny. Usterki się pojawiają, wykonawca budowy firma Alstal w ramach 5-letniej gwarancji odpowiada za ich naprawę - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy Fabryki Wody.



- Oczywiście na bieżąco staramy się wdrażać ten cały problem jakby naprawczy. Zespół pracuje nieustannie. Mamy tego świadomość, że pewne jakieś kwestie dotyczące działania atrakcji mogą powodować to, że one przez pewien czas mogą być wyłączone z użytkowania. To oczywiście rzutuje na komfort klientów - mówi Zieliński.



Szczeciński Aquapark został otwarty dwa miesiące temu. Do tematu wrócimy w magazynie reporterów "Tematy i Muzyka", po godzinie 17:00 na antenie Radia Szczecin.