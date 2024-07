Wicestarosta stargardzki: na remonty dróg potrzeba dużo większych pieniędzy

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Do 26 sierpnia gminy i powiaty mogą ubiegać się o dotacje po ogłoszeniu nowej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dla samorządów Pomorza Zachodniego jest do podziału w ramach programu 101 mln zł. W ocenie samorządowców to za mało, biorąc pod uwagę listę drogowych inwestycji gmin i powiatów.



Wicestarosta stargardzki Marek Stankiewicz nie ukrywa rozczarowania ogłoszonym programem dotacji dla drogowych inwestycji.



- Biorąc pod uwagę, że remont kilometra drogi w tej chwili kosztuje w okolicach 1,5 miliona złotych, to łatwo sobie policzyć, ile środków statystycznie przypadnie na każdy powiat. Przy kosztach remontu dróg to nie są wielkie pieniądze - mówi Stankiewicz.



Wicestarosta podkreśla, że z tej puli dla wszystkich powiatów do podziału będzie niewiele ponad 26 mln zł.



- Wystarczy powiedzieć, że projekt już od wielu lat leży w powiecie. Czyli przejście przez Sowno, żeby w pełnym zakresie wykonać tę przebudowę, potrzeba jest 30 milionów złotych - mówi Stankiewicz.



Ubiegając się o dotację w ramach nowej edycji programu, każdy z samorządów może zgłosić jeden projekt.