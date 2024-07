Tajemnica do odkrycia podczas finału The Tall Ships Races

Źródło: Kamienica 1

Miejska gra terenowa Kurs Na Szczecin czeka na każdego, kto chciałby odkryć prawdziwy skarb w mieście i poznać jego historię.

Będzie można to zrobić podczas finału regat wielkich żaglowców. Oprócz wygodnego obuwia i dobrego humoru - potrzebny będzie też telefon i internet do skanowania kodów QR, które pozwolą na odkrycie wielkiej tajemnicy .



By zagrać, należy pojawić się na stoisku Fundacji Kamienica 1 i odebrać mapę klucz - podpowiada Paulina Pojawis z fundacji.



- I z instrukcją od piratów będziecie mogli podążać szlakiem, odkrywać skarby w lewobrzeżnej części Szczecina, a na koniec otworzyć główny skarbiec - tłumaczy Pojawis.



Gra miejska rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 11 sierpnia.