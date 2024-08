Areszt za brutalny atak na kontrolera MZK w Koszalinie. 19-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. W środę usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem ewentualnym.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 6 rano. W trakcie rutynowej kontroli, 19-latek, który nie miał ważnego biletu, stał się agresywny. Zaczął bić, kopać i okładać kontrolera pięściami. Gdy 32-latek osunął się na ziemię sprawca zadał mu kilka silnych ciosów, jednocześnie kopiąc go po całym ciele.Po zdarzeniu 19-latek próbował sforsować drzwi pojazdu, aż w końcu udało mu się opuścić autobus. Kontroler trafił do koszalińskiego szpitala.