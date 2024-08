Muzyka, warsztaty i wykłady... Pol'and'Rock Festival zaprasza

Pol'and'Rock Festival 2024. Fot. Mateusz Rzepecki [Radio Szczecin]

Jedni szukają rozrywki wśród dźwięków muzyki, inni chcą zajrzeć w głąb w siebie w czasie warsztatów i wykładów.

Rozpoczyna się drugi dzień Pol'and'Rock Festiwal w Czaplinku. Na dużej scenie zagra między innymi Enej i Kasia Kowalska, a na małej - Mery Spolsky. W Akademii Sztuk Przepięknych będzie okazja, by poznać osobowość telewizyjną Magdę Mołek i aktora Leszka Lichotę. A w namiocie warsztatowym dowiecie się ciekawych rzeczy na temat np. prawa sportowego.



Sprawdziliśmy na co najbardziej czekają uczestnicy. - Pozwolę sobie zajrzeć do aplikacji, bo mam kilka planów. Chcę iść na spotkanie z Leszkiem Lichotą. Mam tutaj na miejscu trzy córki, więc chciałbym, żeby porozmawiały też z Magdą Mołek. Trochę, żeby nauczyły się tego, jak być naprawdę silnymi kobietami... - Wybieramy się na pewno na Enej. - My czekamy na koncert Comy - podkreślali w rozmowie.



Festiwal zakończy się w nocy z soboty na niedzielę.