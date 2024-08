Wielu młodych ludzi, którzy obserwują finał regat, zaczyna interesować się żeglarstwem - zapewniają i sami żeglarze, i władze Szczecina.

Morska wyprawa to doświadczenie, jak żadne inne - przekonuje kapitan Daru Szczecina Wojciech Maleika. - Porzucamy życie, które na co dzień prowadzimy. Wypływamy na morze, nie ma zasięgu. Jest 12 osób, które musi się ze sobą dogadać. Razem współpracować, razem się bawić. Razem przeżywać przygody. Jeżeli oni się zgrają, to jest sukces.Reprezentacja Szczecina płynęła na Darze Szczecina i Zrywie. Młodzieżowa Reprezentacja Szczecina brała udział w trzecim etapie The Tall Ships Races na Kapitanie Borchardtcie.