"To będzie okazja na wyjątkowe zdjęcie" [ZDJĘCIA]

Wyjątkowe spotkanie upamiętnią wyjątkowym zdjęciem. Pierwszy raz w dziejach polskiej żeglugi wszystkie polskie żaglowce klasy A spotkały się w jednym porcie, oczywiście za sprawą wizyty na finale regat The Tall Ships Races.

- To wyjątkowa okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia - uważa Mirosław Drozd, szef stacji pilotowej w Szczecinie. - Ustaliliśmy, że najlepszym szykiem będzie otwarte V. Dar Młodzieży będzie na szpicy. Później poustawiamy te żaglowce pod względem wielkości, liczby masztów, rei. Mamy nadzieję, że to wszystko wyjdzie.Ustawienie wielkich żaglowców w szyku to pestka dla doświadczonych kapitanów - opowiadał komendant Daru Młodzieży Rafał Szymański. - Takie rzeczy to robimy pięć minut. Także proszę się nie martwić, nie będzie problemu. Na wszystkich jednostkach są doskonali kapitanowie. Krótki briefing i doskonale wyjdzie.Żaglowce zapozują do rodzinnego zdjęcia w poniedziałek po południu w drodze ze Szczecina do Świnoujścia.