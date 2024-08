Remizy w regionie ze wsparciem finansowym [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

56 jednostek OSP z Pomorza Zachodniego otrzymało pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych. To w ramach programu "Bezpieczny Strażak".

Maksymalne wsparcie dla pojedynczej jednostki to 25 tysięcy złotych.



Z druhami z regionu rozmawiał nasz reporter Krzysztof Cichocki: - Takie wsparcie to jest duża pomoc dla jednostek. - Duży zastrzyk gotówki. - To jest niezbędne w tej chwili... Węże pożarnicze, pompy, pilarka, ubranie ochrony indywidualnej - tego nam trzeba.



Te programy są jednocześnie podziękowaniem za wasze dotychczasowe działania - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski: - Są też inwestycją w przyszłość. Jesteście w projekcie ustawy najważniejszym elementem obrony cywilnej kraju. W przyszłości to na OSP będzie ciążył największy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa cywilom podczas jakichkolwiek działań para wojennych czy nawet wojennych.



Łącznie do jednostek OSP z regionu trafiło ponad milion 600 tysięcy złotych. Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.