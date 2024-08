Ruszyły regaty o Puchar Poloneza

Jacht "Polonez". Fot. Katarzyna Wolnik-Sayna [Radio Szczecin]

Mija właśnie 50 lat, od kiedy żeglarze-samotnicy wyruszyli w pierwsze regaty o Puchar Poloneza.

Nazwa regat nawiązywała do wyczynu Kapitana Krzysztofa Baranowskiego na jachcie Polonez.



Dzisiaj w Świnoujściu odbył się start do kolejnej edycji regat pod oficjalną nazwą - czyli "Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy i Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Załóg Jednoosobowych 2024".



Dzisiaj regaty wyglądają inaczej, choć trasa licząca 200 mil jest historyczna - co podkreśla uczestnik pierwszej edycji - kapitan Zygmunt Kowalski i jednocześnie wspomina początek wydarzenia: - Rok po takich pierwszych nieoficjalnych regatach dwóch samotników: Jurka Siudego i Kuby Jaworskiego, postanowiliśmy wśród żeglarzy, że warto podróż Krzysztofa Baranowskiego Polonezem jakoś upamiętnić.



W regatach zmagać się będzie ponad 25 jachtów, a finał już w piątek.