Pomnik bez buławy, a renowacja dopiero za rok [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pomnik Bartolomeo Colleoniego z placu Lotników stracił swoją buławę. Radni interweniowali w tej sprawie u zastępcy prezydenta Szczecina Łukasza Kadłubowskiego.

W tegorocznym budżecie nie ma miejsca na renowację pomnika, dlatego wszelkie prace będą musiały zaczekać do przyszłego roku.



- Parę osób już zwracało mi uwagę na to, że pomnik nie wygląda najlepiej - mówi radny Piotr Kęsik, który interpelował w sprawie pomnika. - Wydaje się, że to jest dość proste, żeby podnieść buławę do góry. No, ale okazuje się, że brak środków w budżecie na ten rok spowodował, że myślenie o naprawie tego pomnika mamy przełożone na rok przyszły.



A co o poturbowanym pomniku sądzą szczecinianie? - Wygląda ładnie. Może te braki właśnie dodają mu uroku? Ma taki trochę vintage styl... Może tak właśnie miało być i tyle - mówi mieszkanka.



Pomnik został zamówiony na początku XX wieku, jako replika słynnego dzieła, ikony renesansu z XV wieku. W 2002 roku wrócił do Szczecina, po tym jak po II Wojnie Światowej został wywieziony do Warszawy.