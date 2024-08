Rusza Markowy Festiwal w Świnoujściu

Markowy Festiwal. Fot. materiały promocyjne organizatora

Wieczorem rozpocznie się czwarta odsłona Markowego Festiwalu w Świnoujściu. W muszli koncertowej trwają intensywne próby.

- Myślę, że jest to dosyć duża odpowiedzialność otwierać taki festiwal i na pewno wszyscy to czujemy i dlatego bardzo intensywnie przygotowywaliśmy się do tego koncertu. Są to różne utwory. Lata siedemdziesiąte i lata osiemdziesiąte, kompozycji amerykańskich kompozycji brytyjskich, a także polskich kompozycji, więc będzie to można powiedzieć wybuchowa mieszanka różnorodności - mówi Sandra Jakubowiak.



A Markowy Festiwal do spotkania, spektakle i wernisaże. Tegorocznymi gośćmi będą m.in. Andrzej Seweryn, Monika Borzym, Anna Cieślak, Maria Pakulnis i Ania Rusowicz.

Wstęp na większość wydarzeń festiwalu jest bezpłatna. Festiwal potrwa do niedzieli.



Bilety obowiązują tylko na wydarzenia w Amfiteatrze im. Marka Grechuty - spektakl „Wyjście

awaryjne” oraz koncerty „Wodecki Twist - Oczarowanie” i „Czesław Niemen - Dziwny jest ten świat”.