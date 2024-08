Locum dla studenta. Akademik, czy dom?

Choć studia rozpoczną w październiku, mieszkania poszukują już teraz.

Studenci mogą wybrać akademik jednej z czterech szczecińskich uczelni albo wynająć pokój lub kawalerkę. Angelica na 4. roku studiów mieszkała w 8-pokojowym mieszkaniu. Największym minusem okazała się cena.- Za mój pokój, który nie był jakiś wybitnie duży, płaciłam ponad 1000 zł. Druga sprawa to dbanie o czystość, bo nieraz bywało tak, że ktoś się nie stosował, no i brakowało czystych naczyń w kuchni... - przyznała.Za wynajęcie pokoju w centrum miasta trzeba zapłacić od 800 do nawet 1300 złotych.Koszt 25-metrowej kawalerki to ok. 1600 złotych, a za 35 metrów zapłacimy ponad 2000 zł miesięcznie.Jest jednak alternatywna oferta wobec prywatnego wynajmu - Miasto wznawia nabór na Dom dla studenta. O pokój w 4- bądź 5-osobowym mieszkaniu mogą ubiegać się wszyscy przyjezdni studenci.- Mieszkania dla studentów są kompleksowo wyremontowane, wyposażone oraz dostosowane do ich potrzeb. Wysokość czynszu waha się od 350 do 500 złotych - tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta do spraw mieszkalnictwa.Umowy są podpisywane na cały okres trwania studiów z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia. Nabór ruszy 19 sierpnia.