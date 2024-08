Praca sezonowa jest, ale to niełatwe wyzwanie

źródło: https://pixabay.com/pl/604600/CC0 - domena publiczna

Nie brakuje ofert dla osób chcących sobie dorobić w sierpniu i wrześniu.

Ruch turystyczny nad morzem jest dość spory, więc ofert "last minute" na pracę sezonową jest więcej.



- Praca sezonowa jest bardzo trudna, jest wielogodzinna, często w upale, często pod presją czasu. Niektórzy rezygnowali z takiej pracy po kilku dniach. I to powoduje, że cały czas rotacja w tych punktach sprzedaży, w gastronomii - ona jest. A jeśli jest, to znaczy, że potrzeba nowych osób - analizuje Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy.



W sierpniu wynagrodzenia idą do góry.



- Najwięcej nad morzem można zarobić w handlu, ale też jest sporo ofert w gastronomii. Tutaj stawki wahają się od 25 do 40 złotych netto za godzinę. Oczywiście poszukiwane są też osoby do sprzątania. I tutaj stawki już nie są takie rekordowe, jak bywały w ubiegłych latach: około 35 37 złotych za godzinę - dodała.



Eksperci rynku pracy przyznają, że nie jest to rekordowy rok w przypadku rynku pracy sezonowej w kurortach nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Ofert pracy jest mniej, mimo że spodziewany napływ turystów był większy niż w roku 2023.



Sezon nad polskim morzem kończy się we wrześniu.