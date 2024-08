Remont utrudnił dojazd pacjentom

Trwający od poniedziałku remont ulicy Staszica utrudnił dojazd pacjentom do szpitala i ośrodka rehabilitacji.

Odpowiedzialny za prace remontowe zarządca ulicy, razem z wykonawcą wytyczył tymczasowy przejazd drogą pożarową do ośrodka. Jednak nie wszyscy wiedzą o prowizorycznym skrócie. Wykonawca deklaruje, że w miarę możliwości otwiera remontowany odcinek, gwarantując sprawny dojazd do szpitalnego oddziału.W ocenie pacjentów, zabrakło natomiast precyzyjnych informacji o możliwościach dojazdu, co powodowało dezorientację u części kierowców. - Muszę dowieźć brata, a nikt nie ogłosił, jak można. Pierwszy dzień był trudny. Dopiero rehabilitantka powiedziała, że otwarta jest boczna droga. Ja, jako zdrowsza osoba, bym doszła, ale brat po udarze nie bardzo - mówi kobieta korzystająca z dojazdu.Wojciech Gącik, kierownik budowy i przedstawiciel wykonawcy informuje z kolei, że drugi etap remontu rozpoczęto u zbiegu ulic Staszica i Małej Obwodnicy Starówki. - Mamy wyłączoną sygnalizację. Na skrzyżowaniu jest ręczne kierowanie ruchem. Etapami układamy nawierzchnie i w miarę możliwości próbujemy rozładować korki - zapewnia Gącik.Zarządca drogi informuje, że remontowany odcinek ulicy Staszica ma być przejezdny od soboty.