Markowy Festiwal i ambicje Świnoujścia

Markowy Festiwal. Fot. materiały promocyjne organizatora

Markowy Festiwal w Świnoujściu rozkręca się na dobre. W środę ponad dwugodzinny koncert zgromadził dużą publiczność.

Każdy kolejny festiwalowy dzień rozpoczną rozmowy z Markowymi artystami.



- Festiwal odbywa się po raz czwarty. Początki to była oczywiście muzyka Marka Grechuty, ale potem organizatorzy stwierdzili, że muzyka jest taka piękna, jest jej tyle na świecie. Grajmy i pokazujmy to, co najpiękniejsze - mówił Zygmunt Chajzer.



Best of the best - mówi prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska. - Mamy ambicję, żeby projekt, który został przygotowany przez miasto Świnoujście, po prostu mógł się rozwijać i faktycznie podnosił jakość tej kultury, również nie szczędząc podatków mieszkańców Świnoujścia, jak również np. opłat uzdrowiskowych, które wpływają od turystów do budżetu naszego miasta. Chcę inwestować w polską kulturę.



Jeszcze w czwartek w Galerii 44 wernisaż wystawy „Uderzam w bęben słońca". Program można śledzić na miejskich stronach Świnoujścia.