Dwóch sterników po alkoholu na Odrze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwóch sterników pod wpływem alkoholu zatrzymali na Odrze szczecińscy "wodniacy". Policjanci skontrolowali łodzie motorowe, bo ich sternicy złamali zakaz falowania.

52-latek z Częstochowy miał pół promila alkoholu w organizmie, dostał mandat za złamanie zakazu falowania, funkcjonariusze skierują też wniosek do sądu o ukaranie go za prowadzenie łodzi pod wpływem alkoholu.



Drugi mężczyzna to szczecinianin, miał promil alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i będzie odpowiadał w trybie przyspieszonym.



Za pływanie żaglówkami, łódkami, ale też kajakami i rowerami wodnymi pod wpływem alkoholu grozi kara grzywny.