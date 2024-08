Mieszkańcy protestują. Przetarg jeszcze w tym roku?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przetarg na sprzedaż zielonych działek w centrum Szczecina może zostać ogłoszony jeszcze w tym roku - zapowiedział na naszej antenie przewodniczący Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin Andrzej Radziwinowicz.

Chodzi o teren między ulicą Monte Cassino, a aleją Wojska Polskiego. Zgodnie z decyzją rady, docelowo mają na nim powstać budynki mieszkalne.



- Biuro prezydenta decyduje o tym, kiedy tzw. wykaz gruntów do sprzedaży trafi do komisji, której przewodzę. Jeśli trafi na komisję, to będziemy to głosować. Z mojej praktyki, jeśli pójdzie wszystko zgodnie z takim tempem, które widzę, to raczej to będzie aktualny rok 2024 - powiedział Radziwinowicz.



Przeciwko likwidacji terenów zielonych, w tej części Szczecina, protestują okoliczni mieszkańcy. Domagają się wstrzymania sprzedaży tych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.