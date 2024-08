Ulica Staszica w Stargardzie otwarta dla ruchu

Remontowany odcinek ulicy Staszica w Stargardzie, który jest częścią drogi wojewódzkiej nr 106, po kilku dniach intensywnych prac został ponownie otwarty dla ruchu.

Wykonawcy udało się zdążyć z wymianą nawierzchni przed zakładanym terminem. Odetchnęli kierowcy i mieszkańcy, którzy przez miniony tydzień usiłujący dojechać wytyczonym objazdem na osiedla Pyrzyckie i Lotnisko w Kluczewie.Wojciech Józwa ze stargardzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich podkreśla, że zakres prac na remontowanym odcinku był szeroki.- Frezowanie nawierzchni, położenie nowej, trasowanie pod malowanie i przywrócony ruch. Był mały chaos na mieście, ale udało się zrobić przed terminem. Jeszcze tylko malowanie, ale to już nie będzie uciążliwe, bo odbędzie się w nocy, także nie będzie to nikomu przeszkadzało - mówi Józwa.Zarządca drogi zdążył również z wymianą nawierzchni u zbiegu ulic Staszica i Małej Obwodnicy Starówki.- Patrząc na przebieg drogi "106" przez miasto Stargard, to jest od kierunku Pyrzyc, mamy cały odcinek wyremontowany.Sześć dni zajęło to wszystko, w takich trudnych warunkach - mówi Wojciech Józwa.Remont objął blisko 4000 m2 powierzchni drogi. Koszt wszystkich prac oszacowano na ponad 600 tys. zł.