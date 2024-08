Sezon na borówki wcześniej i krócej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sezon borówkowy - wyjątkowo krótki w tym roku. Wiosenne przymrozki, gradobicia i brak rąk do pracy spowodowały, że owoce wczesnych odmian nie zostały zebrane a pozostałe owoce przez panujące temperatury dojrzały wcześniej.

- Dlatego rynek sprzedaży jest niestabilny - mówi plantator borówki spod Nowogardu Waldemar Sapała. - Widzieliśmy po rozwoju krzewów, plantacji, dojrzewaniu owoców, że sezon będzie wcześniejszy, ale liczyłem się z dwoma tygodniami, natomiast on przyspieszył o trzy tygodnie. Także na pewno do końca sierpnia się zakończy.



- Wiele krzewów nie zdołało też wykształcić pełnowartościowych owoców - dodaje nadzorca plantacji Jerzy Gracz. - Zostanie na krzaku i później ewentualnie, jeśli jest czas, tak zwane sanitarne, to tylko strącanie tej borówki, żeby tu nie gniło.



Owoc borówki jest bogatym źródłem witaminy C oraz cennej dla oczu luteiny.