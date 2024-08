Ogródki na deptaku Bogusława muszą się zmienić [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Właściciele gastronomii na deptaku Bogusława w Szczecinie muszą dostosować swoje ogródki do przepisów wprowadzonych przez miasto.

Te zakładają, że ogródki mogą być obudowane do wysokości 90 cm, mają mieć podobne kolory i nie mogą zasłaniać elewacji kamienicy. Przedsiębiorcy mieli cztery lata, aby dostosować się przepisów.



Przedstawiciele Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zapowiadają, że samowolka się skończy. Przedsiębiorcy musieli podpisać dodatkowy aneks do umowy - akceptując planowane zmiany.



Chodzi o rewitalizację przestrzeni miejskiej - tłumaczy Tomasz Klek, rzecznik prasowy ZBiLK w Szczecinie.



- Trzeba pójść dalej i doprowadzić do tego, żeby te ogródki faktycznie były ogródkami. Ale też żeby były ładne, jednolite. Mają to być konstrukcje, które nie będą zasłaniać elewacji budynków, będą dawały możliwość przejścia. Przedsiębiorcy do wiosny przyszłego roku mają czas żeby się dostosować - mówi Klek.



Miasto nie przeprowadziło należytych konsultacji z dzierżawcami - mówi Mikołaj Starzyński z Restauracji "Mała".



- Mieliśmy umowę najmu co roku, więc tutaj nie było jakby w ogóle pola do dyskusji i musieliśmy się dostosować. Te ogródki, które są do dziś zbudowane, chyba były trochę na innych zasadach - mówi Starzyński.



Zmiany na Deptaku Bogusława są potrzebne - mówią mieszkańcy Szczecina.



- Fajnie że są, ale mogłyby być trochę lepsze. To jest deptak. - Każde miejsce powinno jakoś móc nadać swój charakter swojej przestrzeni - mówią mieszkańcy.



Dla nowych dzierżawców obowiązują już nowe przepisy.