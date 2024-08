Wnioski o najem mieszkań socjalnych można składać od września

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 2 września będzie można złożyć wniosek o najem mieszkania socjalnego w Szczecinie.

Nabór skierowany jest do osób o najniższych dochodach. To najem na dwa lata. Przyznawany jest w ramach pomocy osobom najbardziej potrzebującym, które nie mogą utrzymać mieszkania samodzielnie.



Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej www.zbilk.szczecin.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Mariackiej. Należy je złożyć do 16 września.



Warunkiem ubiegania się o wynajęcie lokalu jest złożenie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.