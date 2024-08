Święto Wojska Polskiego. Obchody na Wałach Chrobrego

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Obchody Święta Wojska Polskiego oficjalnie rozpoczną się o godzinie 12 na Wałach Chrobrego.

To nie tylko defilada i pokaz sprzętu wojskowego. To okazja, żeby przyjrzeć się z bliska militarnemu rzemiosłu. Na miejscu będzie punkt, gdzie będzie można zadać pytania odnośnie służby i rozpocząć rekrutację.



- W Szczecinie, od początku roku do wszystkich rodzajów służby wojskowej złożono ponad 1200 wniosków - mówi kapitan Bartłomiej Kulesza ze szczecińskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji. - Wojsko się zmienia razem ze społeczeństwem. Tak samo Wojskowe Centrum Rekrutacji też się dostosowuje do potrzeb, bo dziś musimy rozmawiać z młodymi ludźmi i przedstawiać im możliwości, żeby ten młody człowiek zrozumiał, że wojsko to jest też sposób na życie i znakomita przygoda.



Na miejscu będą także między innymi punkty Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej.