Tu spróbujesz najostrzejszych przysmaków na świecie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozpoczął się Chili & Craft Festiwal w Szczecinie. To jedno z niewielu w Polsce wydarzeń skierowanych do miłośników ostrych smaków

- To jest druga edycja tego festiwalu, który odbywa się w Hali Odra. W tym roku liczymy na jeszcze większy odzew. Mamy około 20 wystawców. Znajdziemy tu musztardy, pikle, keczupy, sosy, a także te mega ostre - tłumaczy organizator Karol Wojciechowski.



Swoją ofertę przygotowali również rękodzielnicy: - Mamy świece sojowe, grafiki, które tworzymy do każdego znaku zodiaku mamy dobrany zapach . Wszystko wyrabiamy z naturalnego wosku. - Przyjechaliśmy kawał drogi, żeby pochwalić się ty, co mamy. Nie jesteśmy jedyni mnóstwo tutaj fajnych producentów, głównie ostrych rzeczy. A dla początkujących są sosy mango, czekoladowe z odrobiną tylko ostrości.



A co o ostrych smakach sądzą odwiedzający wydarzenie? - Po spróbowaniu odbiera mi aż mowę. - Na pewno jest wielu fascynatów tego rodzaju smaków, którzy szukają maksimum ostrości. Córka jest tutaj specjalistką, i trudno ją pokonać, a ja degustuję - mówią szczecinianie.



Festiwal potrwa do niedzieli.