Bardzo dużo wniosków o 300 plus

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 104 tysiące - tyle wniosków o 300 plus złożyli mieszkańcy zachodniopomorskiego od początku lipca.

W ramach programu "Dobry start" rodzice każdego uczącego się dziecka mogą jednorazowo otrzymać 300 złotych na dofinansowanie wyprawki szkolnej. Środki mogą zostać przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.



Wsparcie przysługuje raz do roku. Wnioski można składać do końca listopada, ale warto się pospieszyć, bo złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Wnioski można składać tylko elektronicznie.