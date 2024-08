Okręty Wojska Polskiego w Świnoujściu. "Wszystko robi wrażenie" [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zwiedzanie okrętów, wojskowa grochówka i wyjątkowy koncert. Tak w Świnoujściu wyglądają obchody z okazji Święta Wojska Polskiego.

Wszystkie atrakcje są dostępne dla zwiedzających przy Wybrzeżu Władysława IV. Jakie wrażenie na mieszkańcach i turystach robią zacumowane przy nabrzeżu jednostki, pytała nasza reporterka.



- Bardzo fajnie i myślę, że jest to rozrywka dla całej rodziny, dla wszystkich zwiedzających, bo nie można tego zobaczyć codziennie. - Zwiedzaliśmy okręt "Kraków", a tu nie wiem jak ten ten się nazywał, tylko zdjęciem mamy zrobione. - Żona nie chciała zdjęcia z marynarzem. Mamy tylko jednego. - Najbardziej podoba się "Kontradmirał Xawery Czernicki". Wszystko robi wrażenie, bo jest bardzo potężny. Drugim do wielkości okrętów jest "Kraków", bardzo duży, wielki, to jest chyba jeden z mniejszych okrętów tu w jednostce - mówią odwiedzający jednostki.



Dodatkowo między godziną 16 a 18 na scenie na wysokości Kapitanatu Portu odbędzie się koncert Orkiestr Wojskowych ze Świnoujścia i Szczecina.