W Muzeum Techniki możemy zobaczyć "ludzi o duszach retro" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie możemy oglądać nie tylko pojazdy z dawnych lat, ale i modę. Wystawa "Ludzie o duszach retro" to zbiór ubrań, galanterii i przede wszystkim fotografii pokazujących modę z dawnych lat.

Inicjatorka i kuratorka wystawy Olga Dąbkiewicz mówi, że to sposób na spełnienie marzeń z dzieciństwa o byciu księżniczką.



- Ja właśnie na takich eventach, plenerach, spotkaniach, daję taką możliwość. Każdy z nas, na każdym etapie, nie ważne czy mamy 30, 70, czy 80 lat, każda z nas może być księżniczką tu i teraz. I tak samo mężczyźni mogą być książętami - mówi Dąbkiewicz.



Na miejscu była nasza reporterka, która rozmawiała z modowymi gwiazdami wieczoru.



- Zaczęło się od literatury z okresu XIX-wiecznego. - Jest to taka odskocznia od rzeczywistości, można się inaczej pokazać. Niektórzy z nas chodzą tak na co dzień. - Zainteresowałam się modą XVIII-wieczną, poznałam Olgę naszą dzisiejszą główną bohaterkę, która właśnie zaraziła mnie modą z epoki wiktoriańskiej, głównie, ale także z okresu międzywojnia. - Jestem na drugim spotkaniu, czyli jestem takim nowicjuszem, ale zaczynam się wkręcać coraz bardziej - mówią uczestnicy.



Retro wystawę można oglądać do 6 października.