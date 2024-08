Tegoroczne Złote Rybki rozdane

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Złote rybki, czyli nagrody Ińskiego Lata Filmowego rozdane. Jak co roku, jury składające się z kilkunastu widzów festiwalu przyznało nagrody w dwóch kategoriach: najlepszy polski film i najlepszy film zagraniczny.

Brane są pod uwagę wszystkie filmy prezentowane podczas wydarzenia.



W kategorii najlepszy film zagraniczny wygrała fabuła o emigrantach podróżujących z Senegalu do Europy pt. "Ja kapitan". Najlepszy film polski to dokument Vity Marii Drygas pt. "Danger Zone" .



Statuetkę dla Vity Marii Drygas odbierała producentka filmu Vita Żelakeviciute: - Bardzo dziękujemy za tę nagrodę. Naprawdę bardzo cenimy publiczność. To jest dla nas wyjątkowe ważne wyróżnienie.



Zwycięski film był do zobaczenia także dziś rano w kinie Morena w Ińsku.