Popularny skrót czasowo zamknięty. W stronę Gryfina potrzebny objazd

Droga Gartz-Rosówek. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Niemcy czasowo zamknęli od poniedziałku popularny skrót drogowy od Rosówka w kierunku Mescherin i Gryfina.

Chodzi o drogę federalną numer 2, na której rozpoczęła się wymiana nawierzchni. - Tym samym jadący w stronę Gryfina przez kilka miesięcy muszą korzystać z objazdów - wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - Ten objazd będzie prowadzony do węzła Penkun. I od węzła Penkun drogą numer 113 do skrzyżowania drogi numer 2 i 113. Także kierowcy z Gryfina będą musieli zwrócić na to uwagę.



Przebudowa niemieckiej federalnej dwójki oznacza, że od dziś przejście graniczne Rosówek-Rosow dostępne będzie tylko dla pieszych oraz dla rowerzystów. Prace drogowe w tej części naszego regionu mają zakończyć się pod koniec października.