Bolid Formuły 1 zaparkował w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Bolid Formuły 1 zaparkował na parkingu przy stacji benzynowej na ulicy Struga. Samochód ma prawie 6 metrów długości, waży 620 kilogramów i kosztuje ponad 50 milionów złotych.

Maszyna przyciąga wzrok zarówno tych, którzy interesują się królową motorsportu, jak i tych, którzy nie interesują się wyścigami.



- Niebywałe i jestem szczęśliwy, że mogę widzieć to "na żywo". W telewizji wygląda to na dużo mniejszy sprzęt, ale jest przeogromny, szeroki, dosyć długi. Bolid ładny. Robi wrażenie. Pierwszy raz taka okazja, żeby zobaczyć bolid. Przejechałbym się - mówią szczecinianie.



Bolid będzie w Szczecinie do czwartku, wszyscy chętni mogą go zobaczyć na stacji benzynowej Orlen przy ulicy Struga 61.