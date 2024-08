Wiadukt nad ul. Pierwszej Brygady wraca do gry. Wypada z niej ten nad ul. Bogusława

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

W samo południe ma być ponownie otwarty wiadukt nad ulicą Pierwszej Brygady w Stargardzie. To oznacza kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Tym razem pod otwartym wiaduktem nad ulicą Pierwszej Brygady przejdą piesi. Do tej pory nie było to możliwe.



- To było dużym utrudnieniem i problemem dla mieszkańców. I w tej chwili otwarcie jednostronnie na pewno jest na plus. Nie było możliwości ruchu pieszego przy pracach, które były prowadzone na tych wiaduktach - informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Zbigniew Sowa.



W czwartek o godz. 8 zamknięty zostanie wiadukt nad ulicą Bogusława.



- Żeby wykonać prace betonowe. W tej chwili jest kładzione uzbrojenie i myślę, że w ciągu paru tygodni zostanie udostępniony dla ruchu pojazdów i prace będą się odbywały w górnej części torowej, a zostanie zamknięty wiadukt przy ulicy Pierwszej Brygady - zapowiedział Zbigniew Sowa.



Grupa Trakcja - wykonawca przebudowy stacji w Stargardzie zapewnia, że z remontem wszystkich wiaduktów chce zdążyć do końca roku.



Remont stargardzkiego odcinka linii Poznań - Szczecin Dąbie ma już blisko pięcioletni poślizg.