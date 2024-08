Znamy najnowsze dane dot. zdarzeń z udziałem motocykli

źródło: pixabay.com/ christels (domena publiczna)

Prawie 50 wypadków, w tym cztery śmiertelne - to najnowsze statystki zachodniopomorskiej policji dotyczące zdarzeń z udziałem motocyklistów.

Chodzi o okres od marca do połowy sierpnia - te liczby nie zmieniły się znacząco w porównaniu z zeszłym rokiem.



Problemem jest m.in. dobór odpowiedniej prędkości do warunków na drodze - mówią motocykliści z regionu: - Wydaje mi się, że to brawura. - Utrata koncentracji na ułamek sekundy może spowodować wypadek. - Chce się czasem poczuć nieco więcej adrenaliny. Rozpędzenie motocykla to nie jest jednak problem, gorzej z zatrzymaniem go. - Prędkość odgrywa tu znaczącą rolę, mimo najlepszych umiejętności czasem po prostu może zabraknąć tych paru sekund. - Nie sama prędkość, ale też umiejętność hamowania ma znaczenie. - Jeżeli będziemy rozglądać się więcej, to z automatu zmniejszymy jakiekolwiek ryzyko...



Także kierowcy muszą zadbać o bezpieczeństwo i wziąć pod uwagę, że motocykl jest mało widoczny na drodze - mówi Filip Grega, instruktor techniki jazdy: - Ocena prędkości tego pojazdu jest niemożliwa. Trudno doradzić coś innego niż uważne rozglądanie się... Jeżeli widzimy tego motocyklistę, to odpuśćmy i pomyślmy: "uratowałem mu życie".



W ubiegłą środę w Szczecinie, przy ulicy Cyryla i Metodego zginął 30-letni motocyklista.



Na terenie garnizonu zachodniopomorskiego w okresie od 01.03.2024 r. do 20.08.2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zaistniało:

1. 2023 r. - 46 wypadków, 6 ofiar śmiertelnych, 44 osoby ranne, 123 kolizje,

2. 2024 r. - 48 wypadków, 4 ofiary śmiertelne, 47 osób rannych, 159 kolizji.