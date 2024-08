Jest nadzieja dla mieszkańców ul. Derdowskiego. Koniec z zalaniami?

Widać światełko w tunelu dla mieszkańców ulicy Derdowskiego. Szykuje się przebudowa kanalizacji.

Na razie przy każdym większym deszczu, teren jest zalewany. Nie można nawet przejść chodnikiem - mówią mieszkańcy.- Jechałem samochodem, to mi się woda przez pedały nalewała do środka. - Cały czas obiecują poprawę, a bez przerwy tak jest. Tutaj jest dołek i ta woda spływa. - Robią się wtedy korki i jest problem... - skarżą się mieszkańcy.To jednak może się zmienić. W przyszłości woda z zalanych terenów może trafiać do pobliskiego jeziorka słonecznego.Mamy już gotową koncepcję budowy kanalizacji w tym miejscu - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.- Te wodnoprawne aspekty mają określić, jak dużo wody potencjalnie będzie wpływało do jeziorka Słonecznego. Tak w dużym uproszczeniu... Zatem dzisiaj projektant musi określić i wskazać, jakie przewidywane są te odpływy do jeziorka i jakie projektowe rozwiązania należy wprowadzić - dodaje Pieczyńska.Do końca września zostanie zorganizowany przetarg na dokumentację wodnoprawną - dodaje Mateusz Gieryga, szczeciński radny.- Już mamy deklarację, że od razu po tym będziemy chcieli przystąpić do tego, aby zrobić dokumentację techniczną na roboty budowlane. Pozostaje nam też kwestia zabezpieczenia w budżecie tej przebudowy, po tych już dokumentacjach. Chcieliśmy, aby miasto jak najszybciej poczyniło działania. Przez wiele lat była mowa o tym, żeby to zrobić, ale nic się nie działo - podkreśla Gieryga.Koszt wykonania koncepcji na przebudowę kanalizacji na ul. Derdowskiego to prawie 50 tys. złotych.