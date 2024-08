W Kołobrzegu na pasy bez smartfona [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Przejścia dla pieszych w Kołobrzegu zyskują nowe dodatkowe oznakowanie. Ma ono odciągnąć uwagę pieszych od smartfonów.

"Smart-Stop" - takie hasła wraz z przekreślonym smartfonem malowane są tuż przed przejściami dla pieszych w okolicach kołobrzeskich szkół.



Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego magistratu mówi, że tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego władze miasta chcą w ten sposób zwrócić uwagę młodych osób na bezpieczeństwo na drodze.



- Przeanalizowaliśmy sobie i sprawdziliśmy jak to działa w innych miastach. Pojawiły się zatem piktogramy, które mają przypominać o tym, że nie wolno korzystać z tych urządzeń podczas przechodzenia przez przejścia dla pieszych - podkreśla Kujaczyński.



Czy zdaniem kołobrzeżan takie znaki poprawią bezpieczeństwo na ulicach? - Dobra decyzja... Ale myśli pan, że ktoś tego będzie przestrzegał? - Młodzież to teraz - telefon i idzie... Jak święte krowy, nie patrzą na nic... - komentują mieszkańcy.



Dodatkowe oznakowanie pojawiło się w 18 lokalizacjach na terenie miasta. Obecnie nie ma planów, by rozszerzyć akcję poza okolice szkół.