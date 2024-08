Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

To będzie pierwsza w Polsce Akademia Antyterrorystyczna.

- Prowadzić ją będzie Fundacja Fair and Square Education z Warzymic przy współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie - zapowiada prezes fundacji Magdalena Majchrzak. - Jest to projekt o charakterze edukacyjnym, bo na tym skupia się nasza działalność. Prowadzimy szkolenia, warsztaty dla różnych grup wiekowych. Od przedszkolaka, aż do seniora, będą szkolili policjanci, pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego i pracownicy naszej fundacji.



Koszt całości projektu - wspartego z programu "Razem Bezpieczniej" - to prawie 130 tysięcy złotych.