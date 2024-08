Dzień Kultury Ukraińskiej na dziedzińcu ZKP [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Po raz 27. w Szczecinie odbędą się dziś Dni Kultury Ukraińskiej, a właściwie Dzień Kultury Ukraińskiej. Początek o godz. 15 na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich. W programie między innymi koncert zespołu "Wernyhora" oraz duetu bandurzystek.

Organizowanie w czasie wojny takich spotkań jest bardzo dla trudne, ale to swoista manifestacja.



- Dni Kultury Ukraińskiej - nawet w tak ograniczonej formie, w której są organizowane w tym roku - są świadectwem tego, że Ukraina jako państwo istnieje, funkcjonuje pomimo wszelkich trudnych okoliczności jako naród, jako społeczeństwo... Jest różnica między Katariną a Katiuszą i bandurą i bałałajką... O tym też musimy, jako przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Szczecinie, mówić i jest to też istotny aspekt naszej działalności - podkreśla Oleś Fil przewodniczący szczecińskiego Koła Związku Ukraińców w Polsce.



Ten dzień adresowany jest także do uchodźców z Ukrainy.



- Żeby dać też pewną namiastkę tym, którzy są w Szczecinie. Mówię też o obywatelach Ukrainy, uchodźcach, którzy tu przyjechali. Takim akcentem na Dniach Kultury będzie występ dzieci z ukraińskiego przedszkola i też młodzieży, która się skupia i pracuje - dodaje Jan Syrnyk, przewodniczący Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce.



Koncertom towarzyszyć będzie prezentowana na dużym dziedzińcu Zamku wystawa fotografii "Ukraina - Lwów 2024". Ekspozycja przygotowana została przez Lwowską Organizację Narodowego Związku Fotografików Ukrainy.



Początek imprezy: godz. 15.