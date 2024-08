Stargard: Więcej za wywóz śmieci od listopada

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

O ponad 12 proc. więcej zapłacą za wywóz śmieci mieszkańcy Stargardu od listopada. Konieczność podwyżek miasto tłumaczy inflacją oraz wzrostem kosztów pracy, paliw i energii.

Zależnie od rodzaju i wielkości gospodarstwa domowego, miesięczne rachunki za wywóz śmieci wzrosną średnio od 5 do 14 zł. Wysokość opłaty śmieciowej w Stargardzie zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.



W ocenie Rafała Zająca, prezydenta miasta, podwyżki w proponowanym kształcie zapewnią zbilansowanie systemu wywozu i gospodarki odpadami. - To konsekwencja przeniesienia inflacji na stawki opłat. Tu nie ma próby zarobienia więcej na tej działalności. Warto może podkreślić, że w Stargardzie stawki opłat po podwyżce będą należały do najniższych w regionie i jednych z najniższych w Polsce - tłumaczy Zając.



Julita Siek, dyrektor Zarządu Usług Komunalnych informuje, że po zmianach o pięć złotych więcej zapłacą gospodarstwa jednoosobowe. Dla dwóch osób będzie to już 9 złotych. - To w zabudowie wielorodzinnej. Po podwyżce będzie to 69 złotych, natomiast w zabudowie jednorodzinnej 82 złote. Przy kompostowaniu może to być 72 złote - powiedziała Siek.



Ostatnie podwyżki wprowadzono w marcu ubiegłego roku. Wywozem i zagospodarowaniem odpadów zajmuje się komunalna spółka Bio Star na zlecenie miasta.