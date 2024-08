Co powstanie wokół mariny Basenu Północnego w Świnoujściu?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Miały być apartamentowce, a będzie... coś, o czym zdecydują sami mieszkańcy. Samorząd Świnoujścia postanowił wprowadzić zmiany w miejscowym planie zagospodarowania Basenu Północnego.

Skąd ta decyzja i w jakim kierunku będzie zmierzał rozwój miejsca? Apartamenty i lokale usługowe to pierwotny plan zagospodarowania przestrzeni wokół mariny Basenu Północnego. Zdaniem prezydent Świnoujścia, Joanny Agatowskiej, pomysł na wykorzystanie tej przestrzeni nie jest fortunny.



- Zapraszam serdecznie mieszkańców Świnoujścia, żeby przedstawiali nam, do miasta propozycje, w jaki sposób, jakie funkcje mogłyby i chcieliby, żeby były realizowane na tym terenie. Chcielibyśmy, żeby znalazły się tam elementy uwzględniające centrum żeglarstwa - mówi Agatowska.



O zmianach mają zdecydować radni, ale inspirowani zdaniem mieszkańców. A co sami mieszkańcy uważają o obecnym planie i tym, co w miejscu hal powinno powstać? - Przeznaczyć to miejsce na imprezę, bo jest z dala od zabudowań i fajne miejsce. Wiem, że jest jacht klub. Być może byłaby to opcja, żeby mieli w pobliżu takie miejsce - mówią.



Obecnie na terenie Basenu Północnego znajduje się kompleks zabytkowych hal i budynków, tylko dwie z nich zostały zagospodarowane. Na szczęście miasto na nowe koncepcje już środki pozyskało.



A opinie i pomysły zgłaszać można zarówno na oficjalnym profilu facebookowym miasta, jak prezydent Świnoujścia oraz drogą mailową Urzędu Miasta Świnoujście.



Miasto na stworzenie koncepcji zagospodarowania jednej z hal pozyskało 30 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.