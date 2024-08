W Pionierze znowu włączą się projektory [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińskie kino Pionier ponownie otworzy swoje drzwi już w październiku. Tym razem kierownictwo obejmie Dom Kultury Krzemień.

Z końcem kwietnia miasto przejęło odpowiedzialność za działanie kina - wtedy również seanse zostały zawieszone. Jak obiecuje zastępca prezydenta miasta Marcin Biskupski - jest nowy pomysł na to najstarsze kino.



- Chcemy aby to szczecińskie kino było dla mieszkańców Szczecina, było prowadzone przez Szczecinian i służyło wszystkim którzy kochają film i czują ten klimat tego kina - powiedział Biskupski.



Choć zastępca prezydenta nie zdradza szczegółów na temat repertuaru, finansowania czy konkretnej daty otwarcia, Szczecinianie już nie mogą się doczekać.



- Żałuję że pozamykały się te wszystkie mniejsze kina i co jakiś czas tam staram się chodzić i zabierać też córki. - Przyjdę, bo ja mieszkam vis-a-vis Kosmosu. - Chętnie bym się wybrał, bo te wielkie kina komercyjne niespecjalnie mi odpowiadają i nie czuję się tam dobrze - mówią mieszkańcy.



Kino Pionier przy al. Wojska Polskiego to jedno z najstarszych, działających w tym samym miejscu kin na świecie - powstało w 1907 roku.