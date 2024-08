Ceny za wywóz śmieci w Stargardzie pójdą w górę

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Droższy wywóz śmieci w Stargardzie - to decyzja radnych. Stawki wzrosną o ponad 12 procent.

Według radnych zmiana taryfy jest spowodowana inflacją, wzrostem płacy minimalnej oraz podwyżek cen paliw i energii. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że stawki opłaty śmieciowej w Stargardzie nadal można uznać za niskie na tle innych gmin regionu. Jej wysokość uzależniona jest od liczby osób w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.



Waldemar Kolasiński, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim zapewnia, że przy kalkulacji przyjęto jedynie cześć kosztów funkcjonowania systemu.



- Nie uwzględnia ona wszystkich kosztów, które możemy się spodziewać, że zaistnieją - gospodarstwa domowe zapłacą o 5 zł więcej za gospodarstwo jednoosobowe, do 14 zł za gospodarstwa wieloosobowe - tłumaczy Kolasiński.



Zgodnie z nowa taryfą zamieszkała w bloku czteroosobowa rodzina za śmieci zapłaci więcej o 14 zł - dodaje Kolasiński.



- W budynku wielorodzinnym do tej pory opłata wynosiła 83 zł po podwyżce będzie to 97 zł taka czteroosobowa rodzina w innym mieście zapłaciłaby znacznie powyżej 100, 150 zł - dodaje Kolasiński.



Stawki dla czterech osób zamieszkałych w domu jednorodzinnym mogą natomiast wzrosnąć z obecnych 99 do 113 zł. Premię obniżającą rachunek o 10 zł zapewni posiadanie kompostownika. Podwyżki zaczną obowiązywać od 1 listopada.