Od niedzieli wspólny bilet miesięczny na pociągi, tramwaje i autobusy [CENY, ULGI]

Ma być taniej, szybciej i wygodniej. Od 1 września dostępny będzie Szczeciński Bilet Metropolitalny.

Wspólny bilet miesięczny będzie dostępny w czterech opcjach:

Strefa A – pociągi POLREGIO w strefie A (Gmina Miasto Szczecin i Gmina Police) oraz komunikacja miejska w strefie A (Gmina Miasto Szczecin, Gmina Dobra (Szczecińska), Gmina Kołbaskowo, Gmina Police oraz Gmina Goleniów na trasie Osiedle Kasztanowe – Załom Leśna)

– pociągi POLREGIO w strefie A (Gmina Miasto Szczecin i Gmina Police) oraz komunikacja miejska w strefie A (Gmina Miasto Szczecin, Gmina Dobra (Szczecińska), Gmina Kołbaskowo, Gmina Police oraz Gmina Goleniów na trasie Osiedle Kasztanowe – Załom Leśna) Strefa B – pociągi POLREGIO w strefie B (Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Stargard) oraz komunikacja miejska w strefie B (Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Stargard)

– pociągi POLREGIO w strefie B (Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Stargard) oraz komunikacja miejska w strefie B (Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Gryfino, Gmina Kobylanka, Gmina Stargard) Strefa AB – pociągi POLREGIO w strefach A i B oraz komunikacja miejska w strefie A

– pociągi POLREGIO w strefach A i B oraz komunikacja miejska w strefie A Strefa AB+ – pociągi POLREGIO w strefach A i B oraz komunikacja miejska w strefach A i B

Bilet ulgowy

ulga 49% – dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

ulga 51% – studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia.

Będzie obowiązywał na przejazdy pociągami Polregio i komunikacją miejską m.in. w Gryfinie, Goleniowie, Stargardzie i w Szczecinie.To będzie bilet miesięczny, pozostałe rodzaje biletów planowane są za około dwa lata - informuje Roman Walaszkowski, dyrektor Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.- Bilet jednorazowy najpóźniej zostanie wprowadzony w momencie, kiedy zostanie uruchomiona naprawdę Szczecińska Kolej Metropolitalna. Według dzisiejszych założeń będzie to czerwiec 2026 roku - mówi Walaszkowski.Bilety będzie można kupić na stacjach kolejowych, na przystankach autobusowych i w internecie - zapewnia Wojciech Dinges, wiceprezes zarządu Polregio.- Bilety będzie można kupić zarówno we wszystkich kanałach spółki Polregio: w kasach biletowych i aplikacjach, jak również we wszystkich kanałach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz na Szczecińskiej Karcie Aglomeracyjnej - mówi Dinges.Podróżnych na trasie Szczecin-Gryfino przybywa - mówi Tomasz Miler, zastępca burmistrza Gryfina.- To jest też ukłon w stronę tych, którzy dojeżdżają do pracy, dla uczniów i studentów. Dla nich ten bilet za poruszanie się na tej trasie kolejowej i po całym Szczecinie sprawia, że zdecydowanie łatwiej wybierać transport publiczny - mówi Miler.przeznaczony jest dla osób uprawnionych do korzystania z ulg ustawowych w wymiarze: