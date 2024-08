Nie każdy nauczyciel potrzebuje zaświadczenia o niekaralności

Takiego szturmu na sąd jeszcze nie było - tak rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Tomasz Szaj komentuje długie kolejki po zaświadczenie o niekaralności.

Około 200 osób czekało w środę przez kilka godzin przed sądem na ul. Kaszubskiej. Przyczyną może być zmiana w tak zwanej ustawie Kamilkowej. Rozszerzyła ona zakres niekaralności wymaganej od nauczycieli.Nie oznacza to, że każdy nauczyciel musi zaopatrzyć się w nowe zaświadczenie - tłumaczy sędzia Tomasz Szaj.- Przepisy wymagają, aby zaświadczenie o niekaralności przedstawił nowo zatrudniony nauczyciel. W związku z tym nie spodziewaliśmy się aby zmiana przepisów, która dotyczyła zakresu informacji zawartych w tych zaświadczeniach, żeby nam zwiększyła rozmiar prac - mówi Szaj.Pan Maciej w takiej kolejce czekał ponad cztery godziny - dostał numerek jako jeden z ostatnich.- Co sobie musiała pomyśleć osoba numer 101, która odczekała swoje na przykład dwie godziny w kolejce i została poinformowana, że nie zostanie przyjęta - mówi Pan Maciej.Sąd zamierza zwiększyć liczbę numerków i wydelegować dodatkowych pracowników do sprawdzania wniosków. Ma też zakupić system elektronicznej rejestracji.Dla tych, którzy nie potrzebują zaświadczenia natychmiast, jest też możliwość złożenia wniosku online. Czas oczekiwania to 10 dni.