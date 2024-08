Ostatni weekend wakacji. Jak spędzają go szczecinianie? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wizyta na miejskim kąpielisku, zakup wyprawki szkolnej czy też wyjazd do najbliższej rodziny - to plany szczecinian na ostatni weekend tych wakacji.

Pomysłów na kończący się wypoczynek jest jednak więcej.



- Ostatnie dni wakacji troszkę pracowicie, tak naukowo, bo jednak będą praktyki. Mam nadzieję, że też uda się jakieś tam wypoczynek znaleźć. - Będę szedł kąpać się na Głębokie, póki jest ładna pogoda. Jeszcze trzeba kupić wyprawkę szkolną, bo nie jest kupiona. - Dzisiaj mamy 30-32 stopnie, to trzeba jak najwięcej czerpać z tej pogody, wychodzić. - Wracam do domu rodzinnego, bo jeszcze miesiąc do studiów, wtedy będę już w Szczecinie na stałe. Teraz mam zamiar spędzić ten czas na wsi - mówią młodzi uczniowie i studenci.



Ostatni weekend wakacji, to także okazja do wzięcia udziału w kilku wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w naszym regionie. Między innymi w Dniach Kamienia Pomorskiego czy też w stargardzkim koncercie muzyki filmowej.