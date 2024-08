Dożynki w Kozielicach (i nie tylko). "Podziękować rolnikom za ich trud"

Gminne dożynki odbywają się w sobotę także m.in. w Przelewicach, Suchaniu, Kobylance, w Trąbkach - w gminie Marianowo, w Steklnie - to gmina Gryfino i Kartnie w gminie Stare Czarnowo. Fot. Zdzisław Tararako [Radio Szczecin/Archiwum]

Występy zespołów ludowych, zawody sportowe, konkursy, gry i zabawy - w Siemczynie w gminie Kozielice odbędą się dziś gminne dożynki.

To przede wszystkim podziękowanie za tegoroczne plony.



- Jako organizatorzy takiego wydarzenia pokazujemy, że to forma podziękowania dla rolników, którzy wkładają trud, byśmy mieli codziennie chleb - mówi Marcin Sztuka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach.



Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich będzie można spróbować wyśmienitych potraw.



- Konkurencje są przezabawne, prześmieszne, ludzie nie mają pojęcia, że są w stanie zrobić takie rzeczy. Nutka rywalizacji pozostaje do samego końca, każdy ma równe szanse, konkurencje są dostosowane do każdego - podkreśla Alina Grela z Gminnego Ośrodka Kultury.



Będzie też turniej sołectw z bardzo nietypowymi konkurencjami.



Początek święta plonów w Siemczynie o godz. 14.



Rozstrzygnięty zostanie konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. A wieczorem - zabawa taneczna.



Gminne dożynki odbywają się w sobotę także m.in. w Przelewicach, Suchaniu, Kobylance, w Trąbkach - w gminie Marianowo, w Steklnie - to gmina Gryfino i Kartnie w gminie Stare Czarnowo.