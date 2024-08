Finał sezonu. Ratownicy w Kołobrzegu chcą skończyć z zerem na koncie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kończy się sezon na nadmorskich kąpieliskach, co za tym idzie z plaż zejdą ratownicy.

W tym roku kołobrzeskiej plaży strzegło ponad 50 ratowników. Sezon powoli dobiega jednak końca, a w Kołobrzegu systematycznie wygaszane są kolejne kąpieliska. Obecnie działa ich jeszcze siedem, a ratownicy nadal pozostają w gotowości. Na swoich stanowiskach czuwać będą do soboty do godziny 18.



Piotr Małetko, ratownik z Kołobrzegu mówi, że cel to utrzymanie „zera” w statystykach dotyczących utonięć.



- Mamy czyste konto. Nie mieliśmy zdarzeń tragicznych na kąpieliskach strzeżonych w Kołobrzegu. Chcielibyśmy to tak do soboty zakończyć i wtedy będziemy się cieszyli z tego sezonu - powiedział Małetko.



Niestety dane dotyczące całej Polski nie są już tak optymistyczne. Tylko od czerwca w naszym kraju utonęły 184 osoby.