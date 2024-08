Kamień Pomorski świętuje. Możesz dołączyć

Trwają dni Kamienia Pomorskiego - to okazja, by posłuchać koncertów czy spróbować lokalnych przysmaków.

Pierwszy dzień zakończył się Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej. W sobotę zabawa przeniesie się w okolice miejskiego ratusza. Tu od godz. 12 konkursy, animacje i występy artystyczne.



- To atrakcje dla dzieci i dorosłych, coś dla ducha, coś dla ciała. Wspaniała kuchnia, która będzie połączona z zupą rybną, tak, jak klimat Kamienia Pomorskiego związany z Zalewem Kamieńskim - zaprasza burmistrz Kamienia Pomorskiego, Stanisław Kuryłło.



Będzie też zupa rybna w rozmiarze XXL, którą przygotuje nasz redakcyjny kolega, Robert Bochenko. Do godz. 15 odwiedzać można nasze radiowe stoisko, gdzie Milena Milewska poprowadzi dla was "Aktywną Sobotę".



A wieczorem w kamieńskim amfiteatrze zagrają między innymi Wojciech Cugowski czy Ania Dąbrowska.