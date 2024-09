Powroty znad morza. Jak wrócić z wakacji i nie utknąć w korku?

Informujemy o sytuacji na drogach regionu.

Godzina 14:00

Informacja dla kierowców, szczególnie tych, którzy wybierają się nad morze. Dwa auta zderzyły się na drodze S3 na obwodnicy Goleniowa. Do zdarzenia doszło na jezdni w kierunku Świnoujścia przed węzłem Goleniów Północ. Wygląda na to, że laweta najechała na tył samochodu osobowego. Obecnie korek ma około czterech kilometrów. Lewy pas w miejscu kolizji jest zablokowany. Miejsce to możemy objechać jadąc przez Goleniów. Zjeżdżamy na węźle Goleniów Południe. Wybieramy ulicę Przestrzenną, Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Nowogardzką. Wyprowadzi nas to na węzeł Goleniów Lotnisko na drodze S6. Potem, cofając się w stronę Świnoujścia do drogi S3 na węźle Goleniów Północ, wybieramy jezdnię na Świnoujście i wtedy wracamy do drogi S3. Na miejscu kolizji obecnie pracują służby - relacjonował Kacper Narodzonek w Wiadomościach o 14.







Godzina 12:45

Mamy utrudnienia na drodze A6 od węzła Kijewo w stronę węzła Klucz - nie ma informacji o wypadku ani o kolizji, ale znad morza zjeżdża coraz więcej samochodów i tworzy się zator.Kolejka aut także przed granicą w Rosówku.Po 13 w Radiu Szczecin rozpocznie się "Lato Kierowców" - w programie na bieżąco będziemy śledzić utrudnienia na zachodniopomorskich drogach - jeśli jakiekolwiek się pojawią. Czekamy też jak zawsze na sygnały od was - dzwońcie na nasz czujny telefon 510 777 222.