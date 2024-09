Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Profilaktyka, dodatkowe patrole i kary dla sprawców wykroczeń. Policja rozpoczyna akcję Bezpieczna Droga Do Szkoły.

W okolicach placówek oświatowych w całym kraju pojawią się od dziś dodatkowe patrole, które będą zwracać uwagę na to, jak się zachowują zmotoryzowani, ale także piesi.



Komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że funkcjonariusze już wcześniej prowadzili kontrole okolic placówek oświatowych. Celem było sprawdzenie, czy oznakowanie dróg sąsiadujących z nimi jest prawidłowe. Robert Opas podkreślił, że od tego w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo uczniów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, do zarządców dróg były kierowane pisma wzywające do ich usunięcia.



Akcja potrwa do końca września.