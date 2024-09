Służby podsumowują wakacje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 36 tysięcy razy interweniowali w trakcie tegorocznych wakacji ratownicy medyczni z naszego regionu.

W miejscowościach nadmorskich było to średnio od pięciuset do dwóch tysięcy zadysponowań - informuje rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.



- W tym czasie pomocy udzielaliśmy najczęściej w przypadkach zasłabnięć, urazów, podtopień, nagłego zatrzymania krążenia, zaburzeń neurologicznych, w tym udarów, zdarzeń drogowych i komunikacyjnych, a także nadmiernego spożycia alkoholu, pobić czy zaostrzenia chorób układu krążenia - wymienia Dorochowicz.



Od 21 czerwca do wczoraj na zachodniopomorskich drogach doszło do 190 wypadków. Zginęło w nich 27 osób. To o 12 więcej wypadków niż rok temu i 4 ofiary śmiertelne więcej. O 15 wzrosła też liczba wypadków z udziałem motocyklistów.



Spadła natomiast liczba kolizji drogowych. W porównaniu do ubiegłego sezonu było ich mniej o 124. Policjanci zatrzymali prawie 950 kierujących pod wpływem alkoholu, a ponad 140 kierowców straciło prawo jazdy. Funkcjonariusze działali nie tylko na drogach, ale też nad wodą. Podczas wakacji w Zachodniopomorskiem utonęło 14 osób. To o dwa utonięcia mniej niż w ubiegłym roku.